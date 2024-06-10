تعالي الأصوات في ألمانيا لإجراء انتخابات مبكرة

دعت اليمينية أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب "البديل لألمانيا"، المستشار شولتس لإجراء إعادة انتخاب له على خلفية النتيجة الضعيفة التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وكتبت في منصة "إكس": "ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس فتح الطريق أمام إعادة انتخابه وسط الأداء الضعيف لائتلافه في تصويت البرلمان الأوروبي".

وقالت إن "تصويت أمس أظهر أن ألمانيا صوتت ضد المستشار وائتلافه. أمام شولتس مهمة واحدة فقط، وهي فتح الطريق أمام إعادة الانتخابات بدلا من الحكم لمدة عام آخر دون دعم الجمهور".

وتابعت اليمينية الألمانية: "إن إجراءات إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ منصوص عليها في الدستور الألماني وهي ممكنة من الناحية النظرية. يمكن لأي مستشار في أي وقت أن يطلب من البوندستاغ تحديد ما إذا كانت سياسة مجلس الوزراء تحظى بدعم أغلبية النواب".

وأردفت: "إذا تبين أن التصويت لم يكن كذلك، يجوز للمستشار أن يطلب من الرئيس حل البرلمان في غضون 3 أسابيع".

وفي السياق ذاته، دعا رئيس حكومة بافاريا الألمانية ماركوس زودر، المستشار شولتس إلى طرح مسألة الثقة في حكومته ليس أمام برلمان البلاد فحسب وإنما أيضا أمام الشعب الألماني بأكمله.

ونقلت وكالة "د ب أ" عن زودر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض، دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان البلاد "البوندستاغ" في هذا العام 2024.

المصدر: تاس