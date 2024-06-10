فيضانات وانزلاقات تربة توقع ضحايا شمال فيتنام (فيديوهات+صور)

أودت فيضانات وانزلاقات تربة بحياة ثلاثة أشخاص في شمال فيتنام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على مدى أيام غمرت آلاف المنازل.

وذكرت محطة "فويس أوف فيتنام" العامة أن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفتهم المياه أو طمروا بسبب انزلاق التربة".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية السيول تتدفق على الطرق الجبلية في مقاطعة ها جيانغ، وهي منطقة يقبل عليها سائقو الدراجات النارية، بالإضافة إلى مركبات مقلوبة ومهجورة وسكان يحتمون فوق أسطح منازلهم.

ويشهد شمال فيتنام هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ السبت، ما أدى إلى غمر آلاف المنازل جزئيا وتدمير الكثير من الطرق.

Heavy floods in #HaGiang, northeen Vietnam. This used to be the river walk. Our restaurant kitchen is completely flooded. Fridges surely lost. Motorbikes broken. Our staff this morning working hard to save as many things as possible. pic.twitter.com/8fWUBx53SK — Josep Prat (@jprat) June 10, 2024

وتسبب فيضان نهر لو في حدوث "سيول وانزلاقات تربة" وفق ما ذكرت سلطات المقاطعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

كذلك، يتعذر الوصول إلى ثلاث بلدات متاخمة للصين بسبب انزلاقات التربة.

#EXCLUSIVE DANGER: VIETNAM FLOOD



Quang Ninh province



Sunday, 9th June 2024 pic.twitter.com/rxQqJddEVN — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 10, 2024

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجلت فيضانات في مدينة هاي فونغ الساحلية الشمالية وفي مقاطعة كوانغ نينه، حيث يقع خليج ها لونغ، أحد مواقع التراث العالمي.

وتشهد فيتنام بانتظام ظروفا مناخية قاسية خلال موسم الأمطار الممتد من يونيو إلى نوفمبر.

#EXCLUSIVE DANGER: VIETNAM FLOOD



Ha Giang province



Monday, 10th June 2024 pic.twitter.com/gvnrapeVrn — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 10, 2024

وفي العام الماضي، تسببت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وانزلاقات التربة في مقتل أو فقدان 169 شخصا في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويفيد علماء بأن الأحوال الجوية القصوى باتت أكثر حدة جراء التغير المناخي.

#EXCLUSIVE DANGER: VIETNAM FLOOD



Red River Delta province



Monday, 10th June 2024 pic.twitter.com/NyfYaDw4vu — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 10, 2024

المصدر: "أ ف ب"