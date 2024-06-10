 
مباشر

فيضانات وانزلاقات تربة توقع ضحايا شمال فيتنام (فيديوهات+صور)

أخبار العالم

فيضانات وانزلاقات تربة توقع ضحايا شمال فيتنام (فيديوهات+صور)
Globallookpress
فيتنام، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpmn

أودت فيضانات وانزلاقات تربة بحياة ثلاثة أشخاص في شمال فيتنام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة على مدى أيام غمرت آلاف المنازل.

وذكرت محطة "فويس أوف فيتنام" العامة أن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعدما جرفتهم المياه أو طمروا بسبب انزلاق التربة".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الرسمية السيول تتدفق على الطرق الجبلية في مقاطعة ها جيانغ، وهي منطقة يقبل عليها سائقو الدراجات النارية، بالإضافة إلى مركبات مقلوبة ومهجورة وسكان يحتمون فوق أسطح منازلهم.

ويشهد شمال فيتنام هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ السبت، ما أدى إلى غمر آلاف المنازل جزئيا وتدمير الكثير من الطرق.

وتسبب فيضان نهر لو في حدوث "سيول وانزلاقات تربة" وفق ما ذكرت سلطات المقاطعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

كذلك، يتعذر الوصول إلى ثلاث بلدات متاخمة للصين بسبب انزلاقات التربة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجلت فيضانات في مدينة هاي فونغ الساحلية الشمالية وفي مقاطعة كوانغ نينه، حيث يقع خليج ها لونغ، أحد مواقع التراث العالمي.

وتشهد فيتنام بانتظام ظروفا مناخية قاسية خلال موسم الأمطار الممتد من يونيو إلى نوفمبر.

وفي العام الماضي، تسببت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وانزلاقات التربة في مقتل أو فقدان 169 شخصا في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويفيد علماء بأن الأحوال الجوية القصوى باتت أكثر حدة جراء التغير المناخي.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي