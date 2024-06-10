وزير الصحة الروسي يعلن ازدياد عدد الأجانب الراغبين في تلقي العلاج في روسيا

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأن تدفق الأجانب الراغبين في تلقي العلاج في روسيا، يزداد، مضيفا أن السياحة الطبية تأتي بأكثر من مليار دولار لروسيا سنويا.

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وقال موراشكو في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "نشهد اهتماما عاليا وتدفقا متزايدا من المواطنين الأجانب الراغبين في تلقي المساعدة الطبية في روسيا".

وأوضح أن التكنولوجيات الحديثة تسمح بمعالجة المرضى بشكل أسرع وتقديم مساعدة طبية لهم باستخدام تكتولوجيات التدخل الجراحي البسيط وتحسين التشخيص، مما يقلل من الوقت الذي يحتاج إليه المرضى في المستشفى.

وأكد الوزير الروسي أن المستشفيات الروسية قادرة على قبول المواطنين الأجانب دون تأخر في تقديم المساعدة الطبية للمواطنين الروس.

وتابع: "وفقا للمشروع الوطني كان علينا أن نصل إلى مليار دولار من عائدات السياحة الطبية، وتم تحقيقه بالرغم من تغير سعر الدولار الأمريكي، أي أن حجم المساعدة ازداد. ويظهر في هيكلها اليوم المزيد من طرق العلاج عالية التقنية".

المصدر: نوفوستي