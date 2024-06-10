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المتظاهرون في يريفان يقضون الليل أمام مبنى البرلمان (فيديو)

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المتظاهرون في يريفان يقضون الليل أمام مبنى البرلمان (فيديو)
Sputnik
يريفان، أرشيف
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قضى المتظاهرون المطالبون باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ليلتهم في خيام أمام مبنى البرلمان في العاصمة يريفان دون وقوع أي حوادث.

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وقالت وكالة "نوفوستي إن المتظاهرين أغلقوا شارع المارشال باغراميان المركزي بالخيام والمقاعد.

وفي وقت سابق أعلن زعيم حركة "تافوش من أجل الوطن" المعارضة باغرات غالستانيان، أن المشاركين في المظاهرة بالقرب من البرلمان "لن يذهبوا إلى أي مكان".

وتمنع الشرطة الأرمنية دخول المتظاهرين إلى شارع ديميرتشيان المتاخم لمبنى البرلمان.

وأمس الأحد دعا المعارض باغرات غالستانيان لتقديم مبادرة حول عقد اجتماع استثنائي للبرلمان في 11 يونيو الجاري لبحث مسألة استقالة الحكومة، كما دعا مؤيديه إلى نضال متواصل لمدة 96 ساعة.

وتشهد يريفان منذ 9 مايو الماضي احتجاجات جماهيرية واسعة تطالب باستقالة رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان وإنهاء عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل عدد من المناطق الحدودية إلى باكو.

المصدر: نوفوستي

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