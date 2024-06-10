الشرطة الأسترالية: تعرض القنصلية الأمريكية في سيدني لاعتداء

قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، الأسترالية، إن "القنصلية الأمريكية في شمال سيدني تعرضت لاعتداء في وقت مبكر من صباح الاثنين، بواسطة مطرقة ثقيلة هشمت زجاج نوافذ بالمبنى".

وأضافت الشرطة: "تضمن الاعتداء رسم مثلثات حمراء مقلوبة فوق الشعار الموجود على واجهة مبنى القنصلية، وهو رمز يستخدمه بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين".

وناشدت الشرطة المواطنين الحصول على معلومات إضافية حول الواقعة، بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة والتي قالوا إنها أظهرت "شخصا خارج المبنى يحمل ما يبدو أنها مطرقة ثقيلة صغيرة، ويرتدي سترة داكنة اللون مع إخفاء وجهه".

JUST IN: Police are investigating after the US Consulate in North Sydney was vandalised early this morning.



CCTV shows a person wearing a dark-coloured hoodie with their face obscured damaging nine windows with a small sledgehammer and painting graffiti on the door. #9Newspic.twitter.com/ZiohH5zc96 — 9News Sydney (@9NewsSyd) June 10, 2024

وأشارت الشرطة إلى أن الاعتداء أدى إلى "إتلاف تسعة نوافذ بمطرقة صغيرة ثقيلة".

وأدان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الاعتداء على مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني.

كما أدان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز، الحادثة، مؤكدا "سيتم التحقيق في هذا النوع من السلوك ومعاقبته من قبل شرطة الولاية".

المصدر: "الغارديان"