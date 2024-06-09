الدفاع البريطانية تنفي صحة إعلان "الحوثيين" استهداف سفينة "دايموند" البريطانية في البحر الأحمر

أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد بأن التقارير التي نشرتها حركة "أنصار الله الحوثيون" اليوم حول استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" غير صحيحة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات لا تتوافق مع الحقيقة".

وأفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بوقوع هجوم على سفينة في السواحل اليمنية بخليج عدن.

وأعلن "الحوثيون" في وقت سابق اليوم تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعرب استهدفت الأولى المدمرة البريطانية "دايموند" وسفينتين أخريين "انتهكتا قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية".

وقال الناطق العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة النصيرات في قطاع غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم أمس السبت، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة".

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق تعبيرهم.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة من اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات منفصلة عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: تاس + RT