قال نائب رئيس وزراء مولدوفيا السابق يوري روشكا، إن ممثلي الدول الغربية يحاولون إقناع سلطات بلاده بالتخلي عن الحياد وذلك لدفعها للمشاركة في الحرب.

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام مولدوفية أن "الغرب الجماعي يدفع جمهورية مولدوفا بشكل مكثف إلى سعير الحرب. وينبغي أن ينظر إلى هذا على أنه محاولة أخرى لإقناع زعيم مولدوفا بقبول هذه الخطة".

وتعليقا على الوضع في أوكرانيا قال روشكا: "على الجبهة الأوكرانية، نرى أن نظام كييف يعاني من هزائم حساسة للغاية".

وقال: "يبدو على الأرجح أن البريطانيين والأمريكيين ودماهم، بحاجة إلى توسيع مسرح العمليات العسكرية".

ووفقا له، فإن الغرب ساهم في وصول القيادة الحالية لمولدوفا إلى السلطة ليس من أجل حماية مصالح الشعب المولدوفي.

وقال إنه لا يرى عمليا أي لاعبين أو أحزاب في المجال السياسي من شأنها أن تمثل مصالح مولدوفا، وبدلا من ذلك، هناك "مرتزقة" من دول أخرى.

وأضاف "يمكننا القول إن لدينا في مولدوفا إدارة احتلال، وهي لا تمثل مصالح الشعب ولا يمكنها أن تمثلها... نحن عند ملتقى تناقضات القوى الكبرى، ولا يريد أي من اللاعبين الرئيسيين الاعتراف بوضعنا المحايد".

وأوضح أن "الجميع يريد الهيمنة، ولا أحد يريد التعاون مع دولة صغيرة".

ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون البلاد مع الناتو بموجب خطة شراكة فردية.

بالإضافة إلى ذلك، مع وصول حزب "العمل والتضامن" إلى السلطة، بدأت البلاد في إجراء تدريبات متكررة بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.

المصدر: نوفوستي