قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن الجيش الروسي حقق اختراقا خلال المعارك التي دارت من أجل السيطرة على تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ذكر ميركوريس عبر قناته على يوتيوب: "في الجزء الأوسط وعلى الجبهة الشرقية من تشاسوف يار، حقق الروس تقدماً كبيراً".

بحسب المحلل: حتى المصادر الأوكرانية تؤكد نجاح القوات الروسية في المنطقة، وذلك في ظل انعدام أي مؤشرات على وجود مقاومة أوكرانية.

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من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت في بيان: أن وحدات قوات "الجنوب" تتقدم بطول خط المواجهة، وقد كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في منطقة مدينة تشاسوف يار وقرى "جلزنيانسكويه" و"غريغوروفكا" و"كالينينا" و"كراسنويه" (جمهورية دونيتسك الشعبية).

وبنتيجة المعارك فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 جندي و4 عربات نقل جند، ومدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30 ومدافع أمريكية.

كما تم تدمير مستودعين ميدانيين للذخيرة.

المصدر: نوفوستي