سوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية

دعت وزارة الخارجية السورية إلى محاسبة إسرائيل و"حكومتها الفاشية" أمام المحاكم الدولية لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الخارجية السورية في بيانها: "الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي راح ضحيته يوم أمس 274 شهيدا و698 جريحا في مخيم النصيرات".

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وأضافت: "الجيش الإرهابي الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، كما أكدت المعلومات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية الإجرامية ما يؤكد تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة".

وأكدت أن "الكلمات لم تعد قادرة على وصف الإجرام الصهيوني الذي رفضته محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات أمرا حتميا".

وشددت على أن "سوريا التي وقفت دائما في الخندق الفلسطيني لمواجهة الفاشية الصهيونية تؤكد مجددا ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلة "إسرائيل" وحكومتها الفاشية أمام المحاكم الدولية بهدف وقف هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن كانت "حماس" تحتجزهم.

المصدر: سانا