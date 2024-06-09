 
مباشر

افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

أخبار العالم

افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي
AFP
مراكز اقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي في وارسو، 9 يونيو 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpdu

فتحت مراكز الاقتراع في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي.

إقرأ المزيد
انتخابات البرلمان الأوروبي تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي
انتخابات البرلمان الأوروبي تنطلق في دول الاتحاد الأوروبي

وإجمالا دعي أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس الماضي.

ومن المقرر صدور تقديرات غير رسمية اعتبارا من الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، ولكن لا يمكن نشر النتائج الرسمية قبل إغلاق آخر مراكز الاقتراع في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في وقت متأخر من مساء الأحد.

وتجري عمليات التصويت، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، في ختام سباق انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البرلمان الأوروبي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن استطلاعات الرأي تتوقع أن يخسر الليبراليون والخضر المؤيدون لأوروبا مقاعدهم، مما يقلل أغلبية يمين الوسط ويسار الوسط ويعقد الجهود الرامية إلى إقرار قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي أو زيادة التكامل الأوروبي".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي