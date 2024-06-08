ماكرون يأمل أن تلتزم "مجموعة السبع" بتقديم 50 مليار دولار لكييف

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تؤكد دول مجموعة السبع التزامها بتخصيص 50 مليار دولار من المساعدات لكييف خلال القمة المقرر انعقادها في منتصف يونيو في إيطاليا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام جلسة المحادثات في قصر الإليزيه: “نأمل أن تجدد قمة مجموعة السبع التزامها بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا”.

وأشاد بالنهج المشترك الذي تتبعه باريس وواشنطن في تقديم دعم عسكري لكييف على فترة ممتدة من الزمن وبدون تراجع في الوتيرة.

ويتوقع الرئيس الفرنسي أن تتم مناقشة القضايا المتعلقة بمساعدة أوكرانيا خلال مؤتمر يونيو الذي سيعقد في سويسرا وخلال قمة الناتو التي ستعقد في يوليو في واشنطن.

مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا وموقف موسكو

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في منتجع بورغنشتوك.

وكانت وزارة الخارجية الكونفدرالية ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس. ولكن بحسب السلطات السويسرية، روسيا الاتحادية لم تتم دعوتها.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تقحم نفسها في المؤتمر إذا كان القائمون عليه لا يريدون رؤيتنا هناك.

ووفقاً لوزير الخارجية سيرجي لافروف، فإن انعقاد المؤتمر هو "طريق مسدود لا يؤدي إلى أي مكان".

ولا ترى روسيا الاتحادية نوايا غربية صادقة تهدف لإدارة الحدث بطريقة أمينة. وأكد أن موسكو لم ترفض التوصل إلى حل سلمي للصراع مع كييف.

بدورها، قالت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن المؤتمر في سويسرا لا علاقة له بإحلال السلام، لأنه يجمع كبار موردي الأسلحة لكييف.

المصدر: تاس