لبنان.. 20 موقوفا إثر إطلاق النار على السفارة الأميركية

أفاد مصدر قضائي لبناني اليوم السبت أن عشرين شخصا أوقفوا بعد إطلاق النار الأربعاء على مقرّ السفارة الأميركية في لبنان، بينهم شخص يحمل الجنسية السورية.

وقال المصدر القضائي ذاته المشرف على التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي السبت في حديث لوكالة "فرانس برس": "ارتفع عدد الموقوفين في الهجوم المسلح على مقرّ السفارة الأميركية في بيروت إلى 20 شخصا، بينهم منفذ العملية السوري قيس فرّاج الذي ما زال يخضع للعلاج في المستشفى العسكري في بيروت".

ولفت ذات المصدر إلى أن من بين الموقوفين والد مُطلق النار وشقيقه ورجال دين "كان مطلق النار يتلقى دروسا دينية لديهم".

وأوضح أن هناك "تقييما أمنيا يخضع له المحيطون بمنفذ العملية لمعرفة ما إذا كانت هناك خليّة أمنية مرتبطة بتنظيم "داعش" أو غيرها من التنظيمات الإرهابية".

وتابع أن "المؤشرات والمعطيات المتوافرة حتى الآن، تستبعد وجود عمل أمني منظّم".

وكان الجيش اللبناني أفاد يوم الحادث بأن عناصره "المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأكدت السفارة الأميركية الموجودة في مجمّع محصّن في الضاحية الشمالية لبيروت أن جميع افراد طاقمها "بأمان".

المصدر: أ ف ب