زاخاروفا: الغرب لا يرغب في سداد ديونه لكن الزمن تغير

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية لا ترغب في سداد ديونها، لكن الزمن تغير وتجب مناقشة كيفية تعويضه إفريقيَا عن سنوات الانتهاك والاستغلال.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريح صحفي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم السبت: "أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى مناقشة كيفية دفع الغرب تعويضات لأفريقيا عن قرون من استغلالها وتدمير سكانها ونهب مواردها".

وأوضحت أن "الغرب لا يحب أن يفعل ذلك، فهو لا يسدد ديونه، ولا يعيد الغنائم، ولا يعترف بالذنب، لكن اختلف الزمن وبات من الممكن التحدث إلى كل دولة على حدة".

ووفقا لها، تتيح البريكس للدول، من خلال مشاركتها، الحصول على المساواة الحقيقية وفرصة التعبير عن مواقفها.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.



وتشارك 9 دول عربية في هذا الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

ويواصل المنتدى أعماله بمشاركة وفود من 139 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأمريكتين.

المصدر: نوفوستي