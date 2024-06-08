وسائل إعلام: منفذ الهجوم على رئيسة الوزراء الدنماركية سيمثل في جلسة استماع قبل المحاكمة

ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الرجل الذي يعتقد أنه هاجم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن وسط كوبنهاغن، سيمثل أمام جلسة استماع قبل المحاكمة اليوم السبت.

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وأكدت الشرطة "وقوع حادثة مع رئيس الوزراء" وأنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما يوم الجمعة.

ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل بشأن الاعتداء.

وقال مكتب رئيسة الوزراء لإذاعة "دي آر" الدنماركية الحكومية، أمس الجمعة، إن فريدريكسن "شعرت بالصدمة" مما حدث.

وقال شاهدا العيان، آنا رافن وماري أدريان، لصحيفة "بي تي" اليومية، إنهما رأيا رجلا يسير باتجاه فريدريكسن ثم "دفعها بقوة على كتفها حتى تم دفعها جانبا". وشددا على أن رئيسة الوزراء لم تسقط.

وقال شاهد آخر، كاسبر يورغنسن، لصحيفة "إكسترا بلاديت" الشعبية إن رجلا يرتدي ملابس أنيقة، بدا وكأنه جزء من وحدة حماية فريدريكسن، وضابط شرطة، قاما بإسقاط المعتدي المزعوم.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن "الهجوم على زعيم منتخب ديمقراطيا هو أيضا هجوم على ديمقراطيتنا"، في حين أدان شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على منصة "إكس" ما أسماه "العمل العدواني الجبان".

المصدر: أ ب