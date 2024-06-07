لافروف يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث يوم الجمعة في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس الصراع في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى المحتجزين بمن فيهم الروس.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزيرين "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية "في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وأضافت الوزارة أن "الجانب الروسي أكد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية فوراً، وضمان الظروف المناسبة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين".

وبحسب الوزارة، أولى الطرفان مسألة إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في قطاع غزة اهتمامًا خاصا، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لإنقاذ جميع الأسرى، كما ناقش الوزراء بعض القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

وتتواصل لليوم الـ 245 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وتسببت الحرب حتى الآن بسقوط أكثر من 36 ألف قتيل و82 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع؛ حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT