غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة سان بطرسبورغ

وقعت غرفة أبوظبي مع غرفة تجارة وصناعة سان بطرسبورغ اليوم الجمعة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والعلمي والتقني بين الجانبين.

وذكر مراسل RT أنه على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024" تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أبو ظبي وغرفة صناعة وتجارة سان بطرسبورغ بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والعلمي والتقني بين الجهات المحلية ومجتمع الأعمال في أبوظبي وسان بطرسبورغ، وتنسيق أنشطة الطرفين في مجال إصدار شهادات المنشأ، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل بين رجال الأعمال والشركاء المحتملين، وتنظيم بعثات تجارية واستقبال الوفود الرسمية لتعزيز المعرفة حول الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أبوظبي وسان بطرسبرغ.

RT

‏ووقع الاتفاقية كل من مدير عام غرفة أبوظبي أحمد خليفة القبيسي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة سان بطرسبورغ فلاديمير كاتينف، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

RT

وبمشاركة دولية وعربية واسعة، انطلقت فعاليات وأنشطة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو والذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء من كافة أنحاء العالم.

المصدر: RT