محاكمة 3 أمريكيين متهمين بالتورط في محاولة انقلاب في الكونغو أمام محكمة عسكرية

مثل 3 أمريكيين مع عشرات الكونغوليين أمام محكمة عسكرية، اليوم الجمعة، بتهم الإرهاب ومحاولة الاغتيال والقتل، في إطار ما وصفته السلطات الكونغولية بمحاولة ”انقلاب فاشلة” في 19 مايو.

مثل الأمريكيان تايلر طومسون وبنجامين روبن زالمان-بولون أمام المحكمة مع الابن الأمريكي لكريستيان مالانغا، مارسيل مالانغا.

وقالت السفارة الأمريكية في الكونغو إن السلطات الكونغولية لم تشاركها التفاصيل أو تسمح لممثليها بالتواصل مع الأمريكيين الذي تم اعتقالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الشهر الماضي. ولم تستجب لمناشدات أسرة تسعى لمعرفة ما إذا كان أحد أفرادها ما زال على قيد الحياة.

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وقام كريستيان مالانغا، المولود في الكونغو ثم المنتقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، في 19 مايو بنشر بث مباشر لمحاولة الانقلاب، حيث اقتحم القصر الرئاسي مع عدد من الرجال الذين يرتدون الزي العسكري.

وقد قتل مع 5 أشخاص آخرين خلال المحاولة.

وتقول الولايات المتحدة إن أولويتها هي تقديم مساعدة قنصلية للأمريكيين المعتقلين، وذلك بتأمين زيارات منتظمة لتأمين الرعاية الطبية، وتأمين محام يتحدث الإنجليزية.

المصدر: AP