مجموعة "A-95" الأوكرانية: تم تدمير مستودعين نفطيين في أوكرانيا

أعلن المؤسس المشارك للمجموعة الاستشارية الأوكرانية "A-95" أرتيوم كويون، تدمير مستودعين للنفط في أوكرانيا نتيجة غارات شنتها القوات الروسية يوم الجمعة.

وكتب على حسابه في "فيسبوك": "اليوم خسرنا مستودعين للنفط. ملايين الدولارات (طارت) في الهواء". ولم يحدد كويون مكان وجود مستودعات النفط.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن انفجارات في عدة مناطق في أوكرانيا. وفي الصباح، وردت معلومات عن حريق في منشأة صناعية في منطقة كييف وكان الحريق كبيرا لدرجة أنه كان لا بد من نشر قطار إطفاء للسيطرة عليه.

وبحسب خدمة الدولة لحالات الطوارئ، تم إخماد الحريق فقط في ساعات المساء، وشارك في العملية أكثر من 140 رجل إنقاذ و44 مركبة إطفاء ومركبات متخصصة أخرى.

وفي سياق متصل، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف يوم أمس الخميس باندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك بالمقاطعة جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وأضاف أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات، مؤكدا أن العمل على إطفاء الحريق توقف مرة واحدة بسبب هجوم متكرر بمسيرة أوكرانية أخرى، وبعد عدة ساعات أعلن غولوبيف عن إطفاء الحريق بالكامل.

المصدر: RT