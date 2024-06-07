نيكاراغوا تتطلع لتشييد مركز للطب النووي بالتعاون مع "روساتوم" الروسية

أعرب مستشار رئاسة نيكاراغوا لشؤون الاستثمار، لوريانو أورتيغا، عن تطلع بلاده للبدء في إحداث مركز للطب النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية مع العام القادم 2025.

وأشار أورتيغا في تصريح لوكالة "نوفوستي" إلى أن حكومة نيكاراغوا ترغب في الشروع بهذا المشروع في مدينة ماناغوا وسيستغرق 3 سنوات حتى يتم وضعه في الاستثمار التشغيلي.

وأضاف على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "نأمل أن نتمكن من استكمال جميع إجراءات التمويل هذا العام، والبدء في التشييد خلال العام المقبل، وأن يستغرق استكماله وبدء تشغيل المركز في ماناغوا حوالي 3 سنوات، ونحن ممتنون للغاية لروسيا لأن هذا المشروع يحظى باهتمام خاص".

هذا وانطلقت فعاليات "منتدى سانت بطرسبورغ" في نسخته لهذا العام في 5 يونيو الجاري ويختتم أعماله يوم غد السبت 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي