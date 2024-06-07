ماتفيينكو: روسيا ستستخدم ترسانتها بالكامل إذا ظهر تهديد حقيقي لوجودها

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، استعداد روسيا لاستخدام ترسانتها الحربية بالكامل في حالة ظهور أي تهديد حقيقي لوجود البلاد.

وقالت ماتفيينكو في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024": "ليس لدي على المستوى الشخصي شعور بوقوع حرب نووية وشيكة، ولكن الاتجاهات ليست جيدة".

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ونقلت وكالة "تاس" عنها: "ولكن إذا ظهر مثل هذا التهديد الحقيقي لوجود دولتنا، وهو تهديد خطير لأمننا وسيادتنا، فسنستخدم بالطبع الترسانة بأكملها، وجميع القدرات التي بحوزتنا".

يشار إلى أنه في وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع صحافيين أجانب، إلى عدم الوصول إلى مستوى التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

وفي منشور له على قناته في تطبيق "تيلغرام" نهاية شهر مايو الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الصراع العسكري الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة.

وأضاف: "هناك تصاعد مستمر في قوة أسلحة "الناتو" المستخدمة. لذلك، لا يمكن لأحد اليوم أن يستبعد انتقال الصراع إلى مرحلته النهائية".

المصدر: RT