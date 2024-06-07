دوي صافرات الإنذار في منطقة مدينة الناصرة لأول مرة منذ ديسمبر (صور + فيديو)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صافرات الإنذار دوت في محيط مدينة الناصرة في منطقة نوف الجليل وذلك للمرة الأولى منذ 2 ديسمبر، بعد رصد جسم مشبوه.

وذكرت الصحيفة أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط مدينة الناصرة، مبينة أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد جسم مشبوه ويحقق الجيش الإسرائيلي إذا ما كان قد نجح في اعتراض الهدف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة الوديان، اعترضت مروحية قتالية هدفا مشبوها. تم الاعتراض بطريقة خاضعة للرقابة وليس هناك خوف من وقوع حادث أمني".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا في محيط الناصرة ناجما عن سقوط شظايا.

وحسب المعلومات فإن المنطقة التي دوت فيها صفارات الإنذار هي تقريبا بعمق مدينة حيفا.

🔴אזעקות באזור נצרת, נוף הגליל, ריינה, משהד וכפר כנא, בשל יירוט באזור צומת גולני🔴

50 ק״מ מהגבול - אותו קו כמו של חיפה

שוגר מיירט לעבר מטרה חשודה, בעקבות כך הופעלה התרעת צבע אדום במרחב, מחשש לשברי ירוט

סרטונים מכפר כנא מראים נפילה ליד הכפר - לא ברור אם רקטה או שברי יירוט

בושה… pic.twitter.com/3hbghGDnkE — אור פיאלקוב (@orfialkov) June 7, 2024

المصدر: Ynet + RT