الخارجية الروسية: لا صلة بين مؤتمر سويسرا والسلام لا من قريب ولا من بعيد

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا حول أوكرانيا لا علاقة له بالسلام من قريب أو من بعيد.

جاء ذلك في تصريحات لزاخاروفا على هامش الدورة الـ 27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تابعت: "لا تسموه مؤتمر (سلام)، فلا علاقة له بالسلام من قريب أو من بعيد. يدور الحديث حول أولئك الذين يريدون توريد الأسلحة".

إقرأ المزيد

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤتمر بأن موسكو لن تطلب المشاركة إذا لم تكن سويسرا ترغب في رؤيتها هناك. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن عقد هذا الحدث يشكل "طريقا إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في تسوية الأزمة بأمانة. في الوقت نفسه أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن موسكو لم ترفض أبدا التوصل إلى حل سلمي للصراع في كييف، ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض وليس فقط إلى رغبات كييف.

المصدر: RT