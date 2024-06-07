رئيس بوليفيا ينتقد ممارسات "الناتو" في أمريكا اللاتينية

أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي أن أمريكا اللاتينية تشعر بالقلق من ممارسات حلف "الناتو" ولا تؤيد سياسة سباق التسلح التي يقوم بها الحلف، إذ أنها تهدد السلام على الكوكب.

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وقال آرسي في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "أعتقد أن أعمال "الناتو" تعرض السلام على الكوكب للخطر، وهذا ما نشهده ليس فقط هنا، في أوروبا، بل وفي أمريكا اللاتينية. ونتابع بقلق كبير كيف يعمل "الناتو" في مختلف أنحاء المنطقة التي لم يشارك فيها سابقا حيث يخلق مناخا غير ودي".

وأشار إلى أن أمريكا اللاتينية هي منطقة حيث تتم تسوية النزاعات بين البلدان من خلال الحوار وليس من خلال استخدام الأسلحة، بينما يدخلها "الناتو" بـ "نوايا سيئة".

وأردف: "أظن أن المنطقة تشعر بقلق من أعمال "الناتو"، إذ أننا لا نشارك أهداف سباق التسلح والأهداف العسكرية (للحلف) عندما يحتاج الكوكب إلى السلام".

المصدر: نوفوستي