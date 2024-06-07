بيسكوف: لقاء بوتين مع وكالات الأنباء الدولية ليس إشارة لحل النزاع في أوكرانيا

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن اللقاء الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وكالات الأنباء الدولية في سان بطرسبورغ لا يعد إشارة لحل النزاع في أوكرانيا.

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وقال بيسكوف: "لا، إنه (لقاء) ليس (إشارة على التسوية)".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن مزاج وكالات الأنباء الدولية أثناء هذا الاجتماع يعطي أساسا لتفاؤل حذر.

وأوضح: "إنها تطرح أسئلة وتهتم، يشبه ذلك العمل الإعلامي وليس الهستيريا المحمومة".

وأكد بيسكوف أن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية لا تتخلى عن موقفها التقليدي في بعض المجالات، مذكرا بتعليق وسائل الإعلام على رد الرئيس بوتين على سؤال صحفي بشأن استخدام الأسلحة النووية.

وأكد مرة أخرى أن بوتين لم يبدأ الحديث عن الأسلحة النووية، بل تم طرح سؤال عليه بهذا الشأن من قبل الصحفيين، غير أن وسائل الإعلام قامت بتغطيته مرة أخرى وكأن بوتين نفسه بدأ يتحدث عنه بشكل استباقي.

المصدر: تاس