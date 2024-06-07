 
مباشر

بيسكوف: لقاء بوتين مع وكالات الأنباء الدولية ليس إشارة لحل النزاع في أوكرانيا

أخبار العالم

بيسكوف: لقاء بوتين مع وكالات الأنباء الدولية ليس إشارة لحل النزاع في أوكرانيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp0f

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن اللقاء الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وكالات الأنباء الدولية في سان بطرسبورغ لا يعد إشارة لحل النزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
بوتين يدعو إلى تفادي التهديد باستخدام الأسلحة النووية
بوتين يدعو إلى تفادي التهديد باستخدام الأسلحة النووية

وقال بيسكوف: "لا، إنه (لقاء) ليس (إشارة على التسوية)".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن مزاج وكالات الأنباء الدولية أثناء هذا الاجتماع يعطي أساسا لتفاؤل حذر.

وأوضح: "إنها تطرح أسئلة وتهتم، يشبه ذلك العمل الإعلامي وليس الهستيريا المحمومة".

وأكد بيسكوف أن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية لا تتخلى عن موقفها التقليدي في بعض المجالات، مذكرا بتعليق وسائل الإعلام على رد الرئيس بوتين على سؤال صحفي بشأن استخدام الأسلحة النووية.

وأكد مرة أخرى أن بوتين لم يبدأ الحديث عن الأسلحة النووية، بل تم طرح سؤال عليه بهذا الشأن من قبل الصحفيين، غير أن وسائل الإعلام قامت بتغطيته مرة أخرى وكأن بوتين نفسه بدأ يتحدث عنه بشكل استباقي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا