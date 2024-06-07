سموتريتش يجدد الدعوة لإعادة بناء المستوطنات في غزة

دعا وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الديني اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، بعد ما يقرب من عقدين على انسحاب إسرائيل من القطاع.

وفي كلمة له خلال افتتاح مركز التوراة والأرض في مجتمع نيتسان الجنوبي، موطن العديد من سكان مستوطنات غوش قطيف السابقة، قال سموتريتش إنه يجب بناء المركز التالي "في غوش قطيف".

وأضاف: "مقاتلونا وجنودنا الأبطال يدمرون شر حماس وسنحتل قطاع غزة. والحقيقة هي أنه حيث لا توجد تسوية، لا يوجد أمن".

وحضر هذا الحدث أيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ووزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"