وارسو تطالب مينسك بتسليمها مهاجرا غير شرعي بتهمة قتل جندي بولندي على الحدود

استدعت الخارجية البولندية القائم بأعمال بيلاروس أليكسي بونكراتينكو وسلمته مذكرة احتجاج وطالبته بتسليمها مهاجرا غير شرعي طعن جنديا بولنديا أثناء عبوره الحدود وتوفي لاحقا.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن مهاجرا غير شرعي أصاب جنديا بولنديا بجروح قاتلة تسببت في وقت لاحق بوفاته وذلك أثناء محاولته عبور الحدود البولندية البيلاروسية نهاية شهر مايو الماضي.

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وتضمنت مذكرة احتجاج الخارجية البولندية المطالبة "بوقف الاستفزازات على الحدود".

كما طالبت الخارجية البولندية، الجانب البيلاروسي بالتعرف على المشتبه به في جريمة القتل وتسليمه.

هذا وقد أصاب أحد المهاجرين غير الشرعيين، أثناء محاولته عبور الحدود البولندية البيلاروسية، جنديا بولنديا بسكين. وبعد أيام قليلة توفي المصاب في أحد مستشفيات وارسو.

بدورها، أشارت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس مرارا إلى قسوة قوات الأمن الأوروبية تجاه المهاجرين.

وبعد بدء أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية عام 2021، أرسلت وارسو عدة آلاف من العسكريين إلى المنطقة. وحاليا، يخدم هناك حوالي 6 آلاف جندي.

المصدر: وكالات