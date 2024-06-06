"الغارديان": العمال البريطاني قد يتعهد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في برنامجه الانتخابي

ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إنه يُتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بدولة فلسطين في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.

وجاء في تقرير الصحيفة إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية غدا الجمعة وسيتم تقديمه يوم الخميس المقبل.

إقرأ المزيد

وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد قال الشهر الماضي إنه ينوي "الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام".

وصرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير أن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون "تقدما لا رجعة فيه" نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.

ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد على استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة، كما أشارت الصحيفة.

ويأتي ذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول، بينها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية وآخرها كان سلوفينيا التي اعترفت بفلسطين دولة مستقلة يوم الثلاثاء، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حركة "حماس".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة للبرلمان البريطاني في الرابع من يوليو المقبل، ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، يحظى حزب المحافظين الحاكم بتأييد أدنى بكثير من حزب العمال المعارض.

المصدر: رويترز+RT