اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو

أعلنت المحكمة العليا أن الجمعة الموافق للسابع من شهر يونيو/ حزيران هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وعيد الأضحى المبارك في يوم الأحد الذي يليه.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا السعودية اليوم نصه: عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة في مساء يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها سيكون يوم الجمعة 07 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

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وقد بدأ الحجاج بالتوافد إلى مكة لأداء مناسك حج هذا العام. ويبدأ توافد ضيوف الرحمن الى جبل عرفة للوقوف على صعيده (الركن الأعظم للحج) في فجر يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

المصدر: واس