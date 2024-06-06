رئيس "سبير بنك" الروسي: لن تكون هناك قفزات كبيرة في سعر صرف الروبل حتى نهاية العام
استبعد رئيس بنك سبيربنك، غيرمان غريف، حدوث قفزات كبيرة في سعر صرف الروبل حتى نهاية العام.
وقال غريف في تعليق لوسائل إعلام على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: إنه لا يرى مخاوف من حدوث "فقاعة" ائتمانية في روسيا.
ووصف غريف المعايير الجديدة للنظام الضريبي الروسي بأنها متوازنة.
وأوضح: توقعاتنا هي أن يبقى الروبل ضمن حدود 90-95 (للدولار) خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأشار غريف أيضا إلى أن وضع سعر الفائدة الرئيسي "أكثر تعقيدًا بكثير".
وأضاف: "بمجرد انخفاض نسبة التضخم، ستنخفض أسعار الفائدة، والجميع ينتظر ذلك".
يعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
المصدر: تاس