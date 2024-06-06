"القسام" تعرض مشاهد استهداف آليات وقوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة رفح

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، لقطات لاستهداف آليات وقوات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت "القسام" في وقت سابق اليوم تمكن "مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من استهداف مبنى يتحصن به عدد من جنود العدو بقذيفة TBG وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع".

وقالت في بيان لاحق: "استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركفاه 4 بقذيفة الياسين 105 على مفترق البلعاوي بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح".

وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

المصدر: RT