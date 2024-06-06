قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيهزم في الصراع الدائر في أوكرانيا، تماما كما هزم في أفغانستان عام 2021.

وفي الجلسة الحوارية التي عقدت لمناقشة "الشراكة الأوراسية الكبرى كقطب جديد يتنامى".. الإمكانات والآفاق" في إطار منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي،

أشارت كنيسل إلى أن حلف الناتو تعرض لهزيمة ساحقة في كابول في أغسطس 2021". ووفقا لها، ما حدث شكل إهانة وصفعة قوية لحلف شمال الأطلسي، وفي المحصلة تخلى الحلف عن أعوانه الذي عملوا معه في أفغانستان.

وقالت كنايسل: "أعلم جيدا أنهم لم يستخلصوا الدروس مما حدث. بدليل أنهم ببساطة انخرطوا مجددا في مغامرة جديدة، لقد أثاروا فتنة أخرى في أوكرانيا، وبالطبع، سيواجهون هزيمة كبيرة أخرى هناك".

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وتشهد مدينة سانت بطرسبرغ انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

وشغلت كنيسل منصب وزيرة الخارجية النمساوية بين عامي 2017 و2019.

وقد تعرضت للكثير من التهديدات والمضايقات على خلفية مساعيها لتحسين العلاقات مع روسيا وتأييدها لموقف موسكو في الساحة الدولية.

وكانت قد عبرت كنيسل عن رغبة جدية بالانتقال إلى روسيا والحصول على جنسيتها والاستقرار فيها، وفي وقت لاحق انتقلت بالفعل إلى روسيا بصورة دائمة.

المصدر: نوفوستي