الخارجية الروسية: بايدن يثبت زيف التأكيدات حول استقلالية نظام كييف

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تدعم ضرب الأراضي الروسية وتعارض ضرب موسكو، يظهر زيف التأكيدات حول استقلال كييف.

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وقال غالوزين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس: "يعد هذا التصريح دليلا بليغا آخر على زيف التأكيدات الأمريكية حول القرارات المستقلة المزعومة التي يتخذها نظام كييف فيما يخص التصدي لأي هجوم من جانب للقوات الروسية وسياسته بشكل عام".

وأضاف: "نرى الآن أن واشنطن الرسمية هي التي تحدد الأهداف وتصدر التعليمات وتحدد منطقة الأعمال القتالية المحتملة لنظام كييف. يدل هذا مرة أخرى على أن نظام كييف غير مستقل مبدئيا وهو خاضع تماما للأمريكيين".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نهاية مايو الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق وسمح سرا لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية للدفاع عن مدينة خاركوف.

المصدر: تاس