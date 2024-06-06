سفير أمريكي: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي عاجز عن تنفيذ مهامه الاستراتيجية دون مساعدة طوكيو

عبر السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل عن ثقته بأن الصناعات الدفاعية الأمريكية غير قادرة على إنتاج الحجم الكافي من الأسلحة لتنفيذ أهداف واشنطن الاستراتيجية دون مساعدة اليابان.

وقال إيمانويل في حديث لصحيفة Nikkei Asia: "ليست لدينا قاعدة صناعية لتنفيذ التزاماتنا الاستراتيجية والأهدف. اليابان شريك هام لحل هذه المشكلة".

وأشار إلى أن المجمع العسكري الصناعي يواجه "صعوبات واضحة"، إذ تنتج الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا والشرق الأوسط، مذكرا أن نقص موارد العمل والمهندسين ذوي الخبرة والبنية التحتية أجبر الولايات المتحدة على التنازل عن الريادة في عدد السفن لصالح الصين.

وفي إطار تعزيز التعاون العسكري بين طوكيو وواشنطن سيشارك العسكريون اليابانيون في الفترة بين 7 و18 يونيو الجاري لأول مرة في مناورات Valiant Shield واسعة النطاق التي تعقدها الولايات المتحدة في المحيط الهادئ كل سنتين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في بيان مشترك في 10 أبريل الماضي أن بلدان "أوكوس" تدرس إمكانيات التعاون مع طوكيو في تطوير المنتجات العسكرية.

المصدر: تاس