صندوق الاستثمار المباشر الروسي: خسائر أوروبا من التخلي عن الغاز الروسي تبلغ 700 مليار يورو

قدر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف الخسائر الأوروبية بسبب محاولتها التخلي عن الغاز الروسي بمبلغ 700 مليار يورو.

وقال دميترييف في خطاب ألقاه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد قدرنا خسائر أوروبا بسبب محاولتها التخلي عن الغاز الروسي. ويبلغ هذا التأثير 700 مليار يورو (من الخسائر)، وبحلول نهاية العام الجاري سيصل هذا التأثير إلى تريليون يورو".

ويجري منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي