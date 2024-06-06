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الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في عمق وجنوب لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في عمق وجنوب لبنان (فيديو)
المبنى الذي قصفه الطيران الإسرائيلي في بلدة وادي جيلو، جنوب لبنان.
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قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال ساعات الليلة الماضية مواقع عسكرية لـ"الحزب الله" من بينها مستودع أسلحة في وادي جيلو وموقعان بالقرب من عدشيت في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على مواقع عسكرية لـ"حزب الله" من بينها مستودع أسلحة يقع في وادي جيلو بالإضافة إلى موقعين إضافيين بالقرب من منطقة عدشيت في عمق لبنان".

وأضاف: "كما تمت مهاجمة مبان عسكرية لحزب الله في بيت ياحون وصديقين بالإضافة إلى بنية تحتية لحزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان".

يذكر أنه الغارة الجوية على وادي جيلو استهدفت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات يحوي مؤسسات تجارية، وأدت إلى سقوط 4 جرحى في صفوف المدنيين.

المصدر: RT

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