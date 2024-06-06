الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم مواقع عسكرية لحزب الله في عمق وجنوب لبنان (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلال ساعات الليلة الماضية مواقع عسكرية لـ"الحزب الله" من بينها مستودع أسلحة في وادي جيلو وموقعان بالقرب من عدشيت في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على مواقع عسكرية لـ"حزب الله" من بينها مستودع أسلحة يقع في وادي جيلو بالإضافة إلى موقعين إضافيين بالقرب من منطقة عدشيت في عمق لبنان".

وأضاف: "كما تمت مهاجمة مبان عسكرية لحزب الله في بيت ياحون وصديقين بالإضافة إلى بنية تحتية لحزب الله في منطقة العديسة جنوب لبنان".

#عاجل جيش الدفاع هاجم خلال ساعات الليلة الماضية مواقع عسكرية لحزب الله في عمق وجنوب لبنان



أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي من بينها مستودع أسلحة يقع في وادي جيلو بالإضافة إلى موقعيْن إضافييْن بالقرب من منطقة عدشيت في… pic.twitter.com/0vmSybKt9V — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2024

يذكر أنه الغارة الجوية على وادي جيلو استهدفت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات يحوي مؤسسات تجارية، وأدت إلى سقوط 4 جرحى في صفوف المدنيين.

المصدر: RT