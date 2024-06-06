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رئيس السلفادور نجيب بوكيلة: لا يمكن تدمير روسيا بالعقوبات

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رئيس السلفادور نجيب بوكيلة: لا يمكن تدمير روسيا بالعقوبات
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صورة أرشيفية
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قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إنه من المستحيل تدمير روسيا من خلال فرض عقوبات عليها.

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جاء ذلك في مقابلة لبوكيلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون والتي نشرها على صفحته بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "إذا فرضت عقوبات على روسيا، فلن تتمكن من كسرها لأنها مبنية كقوة عظمى".

وأضاف الرئيس أن روسيا تمتلك الطاقة والغاز الطبيعي والقدرة الصناعية والمصانع والعمال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق خلال محادثة مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية، إن روسيا ستنتج بشكل مستقل كل ما قد ينقصها بسبب العقوبات الغربية، وتابع أن هدفه المتمثل في انضمام روسيا إلى الاقتصادات الأربعة الأهم في العالم قد تحقق.

المصدر: RT

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