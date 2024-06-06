سيارتو: قرار المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ سيادي ويجب إطلاق التفاوض حول أوكرانيا

أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو قرار بلاده السيادي في المشاركة بمنتدى سان بطرسبورغ وأن الدبلوماسية ليست فقط التحدث مع من تتفق معهم في الآراء، وطالب بالتفاوض لوقف نزاع أوكرانيا.

وأشار الوزير سيارتو إلى أن الغرب لن يتمكن من منعه من المشاركة في المنتدى وقال: "كما تعلمون، أنا لست من النوع الذي يكون من المنطقي أن تملي عليه ما يمكنه أن يفعل أو ما لا يمكنه فعله".

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وأضاف خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ: "لقد اتخذنا القرار السيادي لحكومتنا بشأن أين نشارك وأين لا نشارك، وأعتقد أن الدبلوماسية لا تتحدث فقط مع أولئك الذين تتفق معهم في كل شيء".

وأردف للصحفيين "الدبلوماسية تعني أن نتحدث مع الجميع".

الأزمة الأوكرانية

وحول النزاع في أوكرانيا، شدد وزير خارجية هنغاريا على ضرورة بدء المفاوضات لإنهاء هذا النزاع على الفور، محذرا من أنه في حال استمرار النزاع فإن خطر التصعيد سوف يتزايد بشكل يومي.

وتابع: "موقفنا هو أنه يجب تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن. ويجب أن تبدأ مفاوضات السلام ويجب أن يتم وقف إطلاق النار على الفور."

هذا وتنعقد فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي.

المصدر: نوفوستي