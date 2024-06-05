عميلة لدى "FBI" تدلي بشهادتها في محاكمة نجل الرئيس الأمريكي

استمعت هيئة المحلفين في محاكمة هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إلى شهادة عنصر في مكتب التحقيقات الفدرالي حققت بشبهة شراء سلاح ناري بينما كان يتعاطى الكوكايين.

وجاء خلال جلسة المحكمة الثلاثاء بأن هانتر بايدن أول ابن رئيس أمريكي في منصبه يلاحق قضائيا، كان مدمنا بشدّة على المخدرات ويشتبه بأن كذب في الوثائق التي ملأها عندما اشترى السلاح الناري.

إقرأ المزيد

وكشفت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إريكا جينسن عن تفاصيل حصول المحققين على الأدلة بما في ذلك صور تظهر مخدرات من حاسوب محمول.

ويخضع هانتر للمحاكمة في محكمة فدرالية في ويلمينغتون في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

ويمكن أن تدلي زوجة هانتر بايدن السابقة كاثلين بوهل بشهادتها بعد جينسن، وفق موجز القضية الذي عرضه الادعاء الثلاثاء.

وحضرت السيدة الأولى جيل بايدن إلى المحكمة الأربعاء كما فعلت منذ اليوم الأول للمحاكمة بينما أصدر الرئيس جو بايدن بيانا أكد فيه أنه "فخور" بابنه.

إقرأ المزيد

وأكد محامي هانتر بايدن أنه "لم يكن يتعاطى المخدرات عندما اشترى المسدس" الذي "لم يتم ملؤه بالرصاص إطلاقا ولا حمله ولا استخدمه خلال الأيام الـ11 التي بقي فيها بحوزته.

وشدد هانتر بايدن على أنه تجاوز إدمانه منذ العام 2019.

وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه هانتر 25 عاما في السجن رغم أنه من الممكن أن يحصل على عقوبة أقل باعتبار أن لا سوابق لديه حتى أنه قد يكون بإمكانه الإفلات من السجن.

وأفاد البيت الأبيض العام الماضي بأن هانتر بايدن لن يحصل على عفو رئاسي في حال إدانته.

المصدر: أ ف ب