"علامات الشيخوخة تظهر على بايدن".. البيت الأبيض يتهم وول ستريت جورنال بتقديم معلومات مضللة عن الرئيس

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن صحيفة وول ستريت جورنال اعتمدت في مقال عن الرئيس جو بايدن على آراء أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ظلوا ينشرون هذه الفكرة منذ سنوات.

وأوضح أندرو بيتس معلقا على مقال لصحيفة وول ستريت جورنال، حول "علامات الشيخوخة تظهر على بايدن"، قائلا: "من المفاجئ بعض الشيء أن وول ستريت جورنال اعتقدت أن الأمر كان بمثابة ضجة كبيرة بعد سماع الجمهوريين في الكونغرس يطلقون نفس الادعاءات الكاذبة التي ظلوا يروجون لها لسنوات على قناة فوكس نيوز".

كما أضاف أن "ما ورد كاذب ومن أشخاص مجهولين قرروا تشويه سمعة بايدن".

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ونشرت "صحيفة وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء مقالا يستند على مقابلات مع 45 "سياسيا مطلعا"، أظهرت فيه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت تظهر عليه علامات الشيخوخة وضعف في الأداء المعرفي في اجتماعات خاصة مع المشرعين في الكونغرس، حيث لا يزال عمره وقدرته العقلية موضع تساؤل قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

المصدر: نوفوستي