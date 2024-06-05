وفد من "طالبان" يصل روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ (فيديو)

وصل وفد من حركة "طالبان" برئاسة وزير العمل والعلاقات الاجتماعية في الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد المنان عمري إلى روسيا اليوم الأربعاء للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأكدت السفارة الأفغانية لدى موسكو لوكالة "تاس" نبأ وصول الوفد الذي سبق أن ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف إنه يضم أيضا رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية إضافة إلى أعضاء آخرين.

وكانت روسيا أرسلت دعوة إلى "طالبان" للمشاركة في منتدى بطرسبورغ ، وأفاد كابولوف في وقت سابق بأن وزارتي الخارجية والعدل في روسيا، أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مبادرة احتمال إزالة طالبان من القائمة السوداء الروسية "تعكس الواقع الموضوعي"، مشيرا إلى أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".

يشار إلى أن روسيا صنفت حركة "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا الاتحادية عام 2003، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس 2021، وصلت "طالبان" إلى السلطة في البلاد، وبدأت روسيا والصين وغيرهما من الدول المؤثرة في العالم بحث مسألة الاعتراف بالحركة.

المصدر: "تاس"