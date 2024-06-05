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وسائل إعلام: تعليق علم فلسطيني كبير بوسط ميلانو

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وسائل إعلام: تعليق علم فلسطيني كبير بوسط ميلانو
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صورة علم فلسطين على الكاتدرائية الرئيسية في ميلانو
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ظهر علم فلسطيني كبير على واجهة الكاتدرائية الرئيسية في ميلانو اليوم الأربعاء.

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جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة Tgcom24 على تطبيق "تليغرام"، حيث نشر صورة العلم أحد أعضاء مجلس المدينة بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلا أن الشرطة قامت بإزالة العلم بعد بضع دقائق، حيث يجري تحديد منظمي ومنفذي الفعالية من خلال كاميرات المراقبة.

وبحسب صحيفة "جيورنو"، فإن وراء هذه البادرة السياسية، التي أدانتها الجالية اليهودية في ميلانو بالفعل، مرشح حزب الخضر للبرلمان الأوروبي ستيفانو أبوزو.

المصدر: نوفوستي

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