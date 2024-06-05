القاضي البولندي اللاجئ إلى بيلاروس يعلق على رفض الإنتربول إصدار مذكرة لاعتقاله

قال القاضي البولندي السابق توماس شميدت إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة الاعتقال الدولية بحقه كما طلبت سلطات بولندا، لأن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وملفقة بالكامل.

وأضاف شميدت في حديث لمراسل تاس: "نعتقد أن الإنتربول يجب أن يبحث عن المجرمين الحقيقيين، وليس مقاضاة الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية والمدنية، إن قضيتي ملفقة بالكامل. على الرغم من مطالبتي بالاطلاع على مواد القضية، إلا أنه لم تصل أي ورقة حتى الآن".

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وتابع القاضي السابق: "لقد غادرت بولندا للتو في إجازتي، ولم أخالف أي شيء، فقط عبرت عن رأيي. للأسف، لم تعد هناك حرية تعبير في بولندا، وأي ذكر لروسيا وبيلاروس في أي سياق يجعلك تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات".

يوم أمس 4 يونيو، قالت كاتارزينا نوفاك، المتحدثة باسم مكتب رئيس الشرطة البولندية، إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة اعتقال بحق شميدت لأنه يعتبر هذه الجريمة سياسية ولا تدخل في اختصاص البوليس الدولي.

وصرح شميدت مطلع الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي في مينسك، أنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسة وارسو تجاه بيلاروس وروسيا، وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي بيلاروس بعد تعرضه للاضطهاد في وطنه حتى أصبح بقاؤه هناك مستحيلا.

المصدر: تاس