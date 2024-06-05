مكتب التحقيقات الفيدرالي: الولايات المتحدة قد تتعرض لهجوم على غرار هجوم "كروكوس"

حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي من احتمال وقوع هجوم إرهابي في البلاد، على غرار ذلك الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي" قرب موسكو في مارس الماضي.

وقال راي الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، بثتها شبكة "سي بي إس": "حتى قبل 7 أكتوبر كان هناك بالفعل خطر متزايد للعنف في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين رأينا.. منظمات إرهابية أجنبية تدعو إلى شن هجمات على الأمريكيين وحلفائنا".

وتابع: "لكن الآن، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد بشأن احتمال وقوع هجوم منسق هنا في الداخل، قد لا يختلف كثيرا عن هجوم "داعش ولاية خراسان" الذي شهدناه في قاعة الحفلات الموسيقية الروسية في مارس الماضي".

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وقع الهجوم الإرهابي في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو في 22 مارس، عندما أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، مما أدى إلى مصرع 145 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وتصر العواصم الغربية، وخاصة واشنطن على أن الهجوم نفذت تنظيم "داعش ولاية خراسان" الأرهابي لإبعاد الشبهة عن كييف، بينما تؤكد السلطات الروسية وجود "أثر أوكراني" واضح وراء العملية.

المصدر: "نوفوستي"