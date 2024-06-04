"لوموند": بنغازي تتحول إلى مركز جديد للهجرة غير الشرعية نحو الولايات المتحدة

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مدينة بنغازي في ليبيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوجهون إلى الولايات المتحدة.

وأفادت التقارير برصد العديد من الرحلات المستأجرة التي تقل مهاجرين، معظمهم من جنوب آسيا، تهبط في مطار ماناغوا في نيكاراغوا.

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في منتصف ليل 18 مايو، هبطت طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية الليبية "غدامس" في مطار ماناغوا بعد رحلة استغرقت 14 ساعة من بنغازي، وكانت تقل 367 راكبا من الجنسية الهندية. وفي 23 مايو، قامت نفس الطائرة برحلة مشابهة وعلى متنها 298 هنديا.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي لهذه الرحلات، أصبح مطار أوغوستو سي ساندينو الدولي في ماناغوا معروفا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو الولايات المتحدة.

ومنذ 2021، سمحت نيكاراغوا لمواطني الدول التي تعاني من صعوبات سياسية بالدخول دون تأشيرة مقابل الدفع عند الوصول، مما زاد من تدفق الرحلات المستأجرة إلى البلاد.

المصدر: RT