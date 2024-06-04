اعتقال مواطنين بيلاروسيين في ورشة تصنيع مسيرات على حدود ليتوانيا (فيديو)

ضبط حرس الحدود البيلاروسي ورشة عمل لتجميع المسيرات على بعد 500 متر من الحدود مع ليتوانيا.

وتلقى حرس الحدود معلومات عن مواطنين مشبوهين في ورشة تصنيع مسيرات، وأثناء التفتيش، تم العثور على لوحات تحكم وما يقرب من 20 بطارية وجهاز كمبيوتر محمول ومحطة راديو في سيارة ومقطورة المحتجزين".

وكان أحد المعتقلين محتجزا بموجب مادة جنائية بسبب نشاط تجاري غير قانوني، وكان المعتقل الثاني قد حوكم عدة مرات من قبل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وتمت مصادرة المعدات التي تم العثور عليها في الورشة من قبل الأفراد العسكريين لمجموعة "غرودنو" الحدودية البيلاروسية.

المصدر: نوفوستي