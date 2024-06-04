اغتيال رئيسة بلدية في ولاية ميتشواكان المكسيكية

قالت سلطات ولاية ميتشواكان في جنوب غرب المكسيك، إنه تم اغتيال يولاندا سانشيز فيغيروا، رئيسة بلدية كوتيجا.

وفي يوم الأحد، وفي نفس الولاية، قبل ساعات قليلة من بدء التصويت، تم اغتيال مرشح الانتخابات المحلية كويتسيو إسرائيل ديلجادو. وفتحت النيابة العامة تحقيقات في الحادث.

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وكتبت سكرتارية ولاية ميتشواكان على موقع التواصل الاجتماعي X: "تدين حكومة ولاية ميتشواكان اغتيال رئيسة بلدية كوتيجا، يولاندا سانشيز فيغيروا، وقد تم إطلاق عملية أمنية بالتنسيق مع السلطات الفيدرالية للعثور على المسؤولين عن الجريمة".

وتشير صحيفة Financiero إلى أنه تم العثور على ما لا يقل عن 20 رصاصة في جثة المرأة التي توفيت على الفور.

وتشير الأنباء إلى أن العمدة كانت قد تلقت في السابق تهديدات متكررة من أعضاء كارتل "خاليسكو للجيل الجديد" (CJNG)، وفي سبتمبر 2023، تم اختطافها في مدينة غوادالاخارا، ولكن تم إطلاق سراحها بعد ثلاثة أيام.

وشهدت الحملة الانتخابية الأخيرة في المكسيك أعلى مستويات العنف. وتدل المعطيات على أنه منذ سبتمبر 2023، قتل 83 شخصا في المكسيك على خلفية العمليات الانتخابية، 34 منهم مرشحين لمناصب محلية مختلفة. وفي المجمل، تم تسجيل أكثر من 2172 حالة من أنواع العنف المختلفة المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الهجمات والتهديدات والاختطاف، في عامي 2023-2024.

المصدر: نوفوستي