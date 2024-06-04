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مجلس النواب الأمريكي.. طفل يسرق الأضواء من خلف أبيه (فيديو)

مجتمع

مجلس النواب الأمريكي.. طفل يسرق الأضواء من خلف أبيه (فيديو)
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عادة ما تكون السجالات بين المشرعين خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب الأمريكي والتي تنقل مباشرة هي محط أنظار المشاهدين، لكن الأضواء سلطت هذه المرة على طفل صغير، نجل أحد النواب.

وقالت صحيفة The Hill الأمريكية إن نجل النائب الجمهوري من ولاية تينيسي جون روز البالغ من العمر 6 سنوات، وخريج روضة الأطفال، استحوذ على إعجاب المشجعين السياسيين ومحبي شبكة C-SPAN بينما كان والده يلقي ملاحظاته.

ويمكن رؤية غاي، نجل روز، وهو يسرق الأضواء بينما عضو الكونغرس ينتقد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي في محاكمة الأموال السرية في نيويورك.

وبينما كان روز ينتقد "المحاكمة ذات الدوافع السياسية"، كانت عيون غاي مبتسمة على نطاق عريض أمام الكاميرات.

وبينما كان والده يقول: "بغض النظر عن رأي المرء في المرشح الجمهوري الحالي، سيكون من الجيد لنا أن نتذكر التقليد الطويل والعزيز لدينا في هذا البلد المتمثل في تسوية خلافاتنا السياسية في صناديق الاقتراع"، أدار الطفل عينيه وأخرج لسانه.

وقال روز ممازحا في منشور عبر منصة "إكس": "هذا ما أحصل عليه عندما طلبت من ابني غاي أن يبتسم للكاميرا من أجل أخيه الصغير".

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الطفل سيرافق والده في الكونغرس طوال الأسبوع بهدف منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.

المصدر: The Hill

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