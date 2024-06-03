المعارضة السلوفينية ترفع مذكرة للبرلمان لتأجيل التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

طالبت المعارضة السلوفينية اليوم الاثنين البرلمان في مذكرة رسمية إرجاء التصويت المرتقب للاعتراف بدولة فلسطين غدا الثلاثاء لمدة شهر.

وأعلنت الناطقة باسم البرلمان أن الحزب الديموقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، ليؤخر بذلك التصويت لمدة ثلاثين يوما.

ووفقا لها يتوجب على البرلمان الآن التصويت على هذا الاقتراح في جلسته المقبلة في الـ 17 يونيو، وإذا تم رفضه وهو أمر مرجح جدا سيتمكن من استئناف إجراءات التصويت العادية بشأن دولة فلسطين في 8 يوليو.

وأرسلت الحكومة السلوفينية المرسوم إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تسريع الإجراء الذي كان من المفترض أن ينجز بحلول منتصف شهر يونيو.

وكان من المرتقب أن يكون التصويت شكليا فالأغلبية البسيطة تكفي للموافقة على النص، لكن ائتلاف يسار الوسط الحاكم في ليوبليانا يحظى بـ 51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

لكن يانيز يانشا الذي كان مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعارض هذا القرار بشكل قاطع.

وبحسب المذكرة المرفوعة للبرلمان السلوفيني فقد ورد انها ستسبب "ضررا طويل الأمد لسلوفينيا من خلال دعم حركة حماس ".

وعلى العكس يرى رئيس الوزراء روبرت غولوب أن مثل هذا الاعتراف "يوجه رسالة سلام"، مضيفا: "نعتقد أن الوقت قد حان ليوحد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إنها تأمل في أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتانياهو.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أبريل الماضي قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا من أصل 193.

ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.

المصدر: أ ف ب