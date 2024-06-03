ترامب يشكر جونسون على دعمه

شكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، الذي استنكر إدانة ترامب ووصفها بأنها "عملية اغتيال بأسلوب غوغائي".

والأسبوع الماضي، أدين الرئيس الأمريكي السابق المتهم بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت ستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية، ويواجه الآن احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

ووصف جونسون الذي كان يتمتع بعلاقة دافئة مع ترامب الحكم بأنه "سياسي بصورة واضحة" ومن شأنه أن يجعل إعادة انتخابه أكثر ترجيحا.

وكتب في مقال رأس بصحيفة "ديلي ميل": "لم يكن هذا اغتيالا سياسيا عاديا. لقد كانت هذه عملية اغتيال على طريقة الغوغاء باستخدام الأسلحة الرشاشة ضد ترامب".

وردا على ذلك كتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "شكرا لبوريس جونسون" ونشر مقتطفات من عمود جونسون.

وجونسون هو السياسي البريطاني الأكثر شهرة الذي يدعم ترامب حتى الآن، حيث مارس الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك ورئيس حزب العمال كير ستارمر بشأن "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وسعى سوناك وستارمر إلى تجنب التعبير عن رأي حول القضية أثناء الحملة الانتخابية يوم الجمعة.

وأيا كان رئيس الوزراء بعد الانتخابات العامة، فسوف يكون لزاما عليه أن يعمل مع ترامب إذا فاز في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

المصدر: "التلغراف"