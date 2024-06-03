كازاخستان تستبعد "طالبان" من قائمة المنظمات المحظورة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أيبيك سمادياروف في مقابلة مع وكالة "كازينفورم"، أن سلطات كازاخستان قررت استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في البلاد.

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وقال سمادياروف: "تجري كازاخستان بانتظام مراجعة للقائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية المحظورة في الجمهورية من أجل تحديثها".

وأضاف: "كجزء من هذه العملية، قررت كازاخستان استبعاد حركة طالبان من القائمة، وبالتالي فإن حركة طالبان ليست مدرجة في قوائم المنظمات التي يعترف بها على أنها إرهابية".

وتابع: "أود التأكيد على أن كازاخستان ستواصل الالتزام الصارم بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

يذكر أن المنتدى المشترك للأعمال التجارية مع أفغانستان عقد في أستانا في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس، وعن الجانب الأفغاني، شارك أكثر من 150 من رواد الأعمال من مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البنوك، ووقع ممثلو دوائر الأعمال في كازاخستان وأفغانستان عقودا بمبلغ 190.8 مليون دولار.

المصدر: كازينفورم